Tennis

Tennis : Messi, PSG… Schwartzman ironise après sa victoire contre Monfils !

Publié le 29 octobre 2021 à 14h35 par T.M.

En s’imposant face à Gaël Monfils, Diego Schwartzman a validé son ticket pour les quarts de finale du tournoi de Vienne. Une victoire qui donne toutefois un étonnant regret à l’Argentin.

Si les choses vont mieux qu’il y a quelques mois pour Gaël Monfils, le Français n’a toutefois pas réussi à se débarrasser de Diego Schwartzman. Opposés en huitièmes de finale, les deux joueurs ont bataillé pour continuer leur parcours à Vienne et c’est donc l’Argentin qui a pris le meilleur sur son adversaire, s’imposant en 3 sets. Schwartzman continue en Autriche, mais cela lui donne quelques regrets, comme celui de ne pas pouvoir se rendre ce vendredi soir au Parc des Princes pour assister à la rencontre entre le PSG et le LOSC.

Schwartzman ne pourra pas voir Messi !