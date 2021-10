Tennis

Tennis : Andy Murray reçoit un énorme message de son bourreau !

Publié le 22 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction

Après sa victoire contre Andy Murray lors des huitièmes de finale de l'European Open, Diego Schwartzman a rendu un bel hommage à l'Écossais.

Andy Murray n'aura pas fait long feu à Anvers. Présent pour l'European Open, l'Écossais s'est incliné dès les huitièmes de finale face à l'Argentin Diego Schwartzman (6-4, 7-6). Malgré son retour au premier plan, Andy Murray a tout de même poussé un gros de gueule après la rencontre, en se plaignant notamment de ne pas avoir de meilleurs résultats. Pour autant, pour son bourreau du jour Diego Schwartzman, Andy Murray n'a pas à rougir de sa performance.

« Je l’ai vu batailler face à Federer, Nadal et Djokovic »