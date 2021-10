Tennis

Tennis : Cette énorme sortie contre Federer, Nadal et Djokovic !

Publié le 21 octobre 2021 à 16h35 par H.G.

Si une large partie des observateurs a été émerveillée par la concurrence entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pendant tant d’années, ce n’est pas le cas de Teymuraz Gabashvili.

Pendant près de vingt ans, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont dominé de la tête et des épaules le circuit ATP. Les trois hommes se sont partagés les Grands Chelems en ne laissant que des miettes à leurs concurrents. Et tandis que leur âge a maintenant avancé et que la question de la fin de leur carrière est plus que jamais d’actualité, notamment avec Roger Federer, le tennisman russe Teymuraz Gabashvili ne cache pas qu’il n’a pas forcément été ravi de cette domination.

« La popularité du tennis diminue lorsque ce sont toujours les mêmes joueurs »