Tennis

Tennis : L'énorme mise au point de Gaël Monfils !

Publié le 20 octobre 2021 à 23h35 par La rédaction

Présenté souvent comme un showman sur les courts, Gaël Monfils estime qu'il a parfois besoin de lâcher prise. Ce qui ne l'empêche pas de travailler dur pour réaliser ses objectifs.

Champion du monde junior en 2004 et demi-finaliste de Roland-Garros en 2008 à l’âge de 21 ans, Gaël Monfils était perçu comme un phénomène, promis à un grand avenir. Si le joueur est parvenu à atteindre la sixième place mondiale à son meilleur, il n’est pas parvenu à remporter le moindre Grand Chelem. Et certaines légendes comme John McEnroe ont parfois évoqué son manque de professionnalisme et son côté showman pour évoquer son manque de réussite. Mais interrogé sur sa façon de concevoir le tennis, Gaël Monfils estime qu’il a besoin de lâcher prise pour se sentir bien.

« Les gens oublient que je suis un être humain »