Tennis : Cet énorme constat de Toni Nadal sur la nouvelle génération !

Publié le 19 octobre 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer dominent le circuit depuis plus de 15 ans, la nouvelle génération a encore du mal à s'imposer. Pour Toni Nadal, l'explication est toute trouvée.

Difficile de se faire un nom après tant d'années de domination. Depuis plus de 15 ans, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic se livrent une lutte sans merci, notamment en Grand Chelem. Ainsi, les trois monstres ont chacun remporté 20 tournois majeurs, laissant donc peu de place aux succès des autres joueurs du circuit. Alors que ces champions approchent peu à peu de la fin de leur carrière, Toni Nadal a dévoilé selon lui la différence majeure entre Djokovic, Federer, Nadal et la nouvelle génération.

« Un Medvedev quand il joue mal, il joue plus mal qu’un Novak ou un Rafael jouant mal »