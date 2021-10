Tennis

Tennis : Djokovic pousse un coup de gueule contre les joueurs !

Publié le 20 octobre 2021 à 12h35 par La rédaction

Grand engagé de la cause des joueurs de tennis, Novak Djokovic fait tout ce qui est en son possible pour obtenir les meilleurs décisions possibles lors des compétitions. Mais jugeant l'engagement des autres insuffisant, le Serbe a poussé un coup de gueule.

En plus d’être un grand champion, Novak Djokovic est énormément dévoué pour représenter au mieux les joueurs de tennis. N’étant pas satisfait de l’ATP, le numéro un mondial a lancé un mouvement en fondant la Professional Tennis Player Association (PTPA) en 2020 avec Vasek Pospisil. Nole veut représenter le mieux possible les joueurs de tennis. Néanmoins, ces derniers temps, le Serbe trouverait l’investissement des autres joueurs trop insuffisant. De ce fait, le multiple champion en Grand Chelem a poussé un coup de gueule.

« Maintenant, j’ai l’impression que les joueurs ne se posent aucune question »