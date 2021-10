Tennis

Tennis - Coupe Davis : Cette grande révélation sur Novak Djokovic !

Publié le 17 octobre 2021 à 22h35 par La rédaction

Si la suite de la saison de Novak Djokovic reste un mystère, on sait tout de même ce qu'il fera entre le 25 novembre et le 5 décembre prochain. En effet, Filip Krajinovic a confirmé la présence de l'ogre serbe pour la Coupe Davis.

Au cours de sa carrière prestigieuse, Novak Djokovic a presque tout gagné. Le Serbe a été sacré champion à 20 reprises en Grand Chelem, a remporté une Coupe Davis avec la Serbie en 2010 et plusieurs trophées en Masters. Et malgré ses 34 ans, Nole a toujours soif de victoires et de titres. Si la suite de son calendrier est encore inconnue, Novak Djokovic aurait quand même déjà réservé un créneau.

«Novak est avec nous donc nous n'y allons sûrement pas pour perdre»