Tennis

Tennis : Daniil Medvedev prévient Novak Djokovic !

Publié le 12 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction

Numéro deux mondial, Daniil Medvedev estime que Novak Djokovic mérite sa place sur le trône. Mais le Russe est prêt à jouer sa carte jusqu'à la fin de la saison.

Le Masters 1000 d’Indian Wells se dispute cette semaine. L’occasion pour Daniil Medvedev de récupérer de précieux points dans la course à la première place mondiale. En effet, Novak Djokovic a décidé de faire l’impasse pour ce tournoi et pourrait voir son avance fondre au classement. Avant le Masters 1000, l’écart était de 1058 points entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev, qui estime néanmoins que le Serbe mérite sa place.

« C’est l’un de mes objectifs »