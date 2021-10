Tennis

Tennis : L’énorme message du clan Nadal sur sa motivation !

Publié le 21 octobre 2021 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 21 octobre 2021 à 12h58

Interrogé sur son rôle auprès de Rafael Nadal, Toni Nadal, son oncle, s’est prononcé sur la motivation du champion espagnol.

Avec 20 titres du Grand Chelem au compteur et une multitude d’autres trophées à son palmarès, Rafael Nadal apparaît indiscutablement comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis. À 35 ans, l’Espagnol peut encore espérer évoluer au plus haut niveau pendant quelques années, de quoi s’interroger sur sa motivation, alors qu’il a déjà tout remporté. Dans une vidéo publiée par la Fondation Universitaire de San Pablo , Toni Nadal s’est prononcé sur le sujet.

« Je crois qu’il faut être motivé dans la vie »