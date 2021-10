Tennis

Tennis : Vaccin, Open d'Australie... Novak Djokovic mis au pied du mur !

Publié le 27 octobre 2021 à 19h35 par La rédaction

Premier ministre de l’État du Victoria, Daniel Andrews a annoncé qu'il n'y aurait pas d'exemption pour les non vaccinés. Autrement dit, Novak Djokovic va devoir se faire vacciner ou déclarer forfait pour l'Open d'Australie.

« Les choses sont comme elles sont. Je ne sais pas encore si j'irai à Melbourne » avait annoncé Novak Djokovic, évoquant un forfait pour le prochain Open d’Australie. Le Serbe n’est pas blessé, mais pourrait être interdit d’entrée sur le territoire australien. La raison ? Le numéro un mondial n’est pas vacciné contre la Covid-19 et pourrait être contraint de déclarer forfait pour le Grand Chelem australien. Premier ministre de l’Etat de Victoria, Daniel Andrews a, en effet, confirmé qu’aucune exception ne sera faite. Autrement dit, Djokovic va devoir se faire vacciner ou déclarer forfait.

« Nous ne voulons que des personnes vaccinées »