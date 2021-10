Tennis

Tennis - Coupe Davis : Le verdict est tombé pour Novak Djokovic !

Publié le 25 octobre 2021 à 19h35 par A.D.

Alors que la participation de Novak Djokovic à la Coupe Davis était incertaine, la fédération serbe a dissipé tous les doutes ce lundi. En effet, la Serbie a dévoilé la liste de ses joueurs participant à la compétition, et le numéro un mondial en fait partie.

Le 25 novembre, la Coupe Davis 2021 débutera. Alors que la Serbie sera du rendez-vous, l'incertitude régnait quant à la participation ou non de Novak Djokovic, même si Filip Krajinovic et Gerard Piqué n'avaient, eux, aucun doute. « Nous irons là-bas avec tous les meilleurs joueurs, notre objectif est de soulever le trophée comme en 2010. Novak est avec nous donc nous n'y allons sûrement pas pour perdre. Nous avons conclu un accord, entre nous tous, pour jouer », avait assuré le Serbe il y a plusieurs jours, avant que Gerard Piqué ne confirme la tendance : « Ce lundi les équipes seront annoncées et nous attendons les meilleurs joueurs de tennis. Djokovic a déjà confirmé sa présence. J'espère que les gens viendront à Madrid du 25 novembre au 5 décembre ».

La Serbie annonce la présence de Djokovic à la Coupe Davis

Comme annoncé ce lundi, Filip Krajinovic et Gerard Piqué ont eu raison d'être sûr de la présence de Novak Djokovic. En effet, la fédération serbe a communiqué sa liste de joueurs présents pour la Coupe Davis, et le numéro un mondial y figure bien : Novak Djokovic, Filip Krajinovic, Dušan Lajović, Laslo Djere et Miomir Kecmanović.