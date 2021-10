Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Le message fort d’Andy Murray sur le Big3 !

Publié le 25 octobre 2021 à 11h35 par La rédaction

Au cours de leur carrière, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont tout raflé. S'ils ont laissé très peu de place aux autres joueurs, Andy Murray se dit chanceux d'avoir pu jouer contre d'aussi grands joueurs.

Pendant près de 15 ans, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont dominé le monde du tennis. Le Serbe, l’Espagnol et le Suisse ont presque tout raflé au cours de leur carrière. Le Big3 totalise 60 sacres en Grand Chelem à lui seul, laissant peu de place aux autres joueurs. Néanmoins, certains ont réussi à gagner quelques matchs importants contre Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, comme Andy Murray. L’Ecossais n’a d’ailleurs pas manqué d’évoquer sa chance d’avoir pu jouer contre ces grands joueurs au cours de sa carrière.

« Je me sens chanceux d’avoir pu jouer contre eux »