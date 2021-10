Tennis

Tennis : Rafael Nadal fait une grosse confidence !

Publié le 24 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 24 octobre 2021 à 21h38

Rafael Nadal s'est confié sur l'influence de sa famille afin de briller au plus au niveau dans le sport. L'un des oncles de l'Espagnol était notamment footballeur professionnel au FC Barcelone.

Chez les Nadal, avant Rafael, il y a eu Miguel Angel. Ce dernier, le frère de Toni Nadal, a connu une carrière de footballeur professionnel bien remplie entre 1986 et 2005. Formé à Majorque au poste de défenseur central, Miguel Angel Nadal a notamment joué près de 300 matchs avec le FC Barcelone, où il remportera entres autres 6 Liga et une Ligue des champions. De plus, l'Espagnol a également porté à 62 reprises le maillot de la Roja . Pour Rafael Nadal, la carrière de son oncle a forcément eu une influence sur son arrivée au plus niveau en tennis.

«Je suis né dans une famille où il y a beaucoup de références sportive»