Tennis : Djokovic, JO... Cette énorme confidence de Medvedev !

Publié le 23 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction

Bourreau de Novak Djokovic lors de la finale du dernier US Open, Daniil Medvedev a révélé que le Serbe l'avait indirectement beaucoup aidé grâce à ses paroles lors des JO de Tokyo.

Sans le savoir, Novak Djokovic a motivé l'homme qui l'a empêché de réaliser le Grand Chelem calendaire. En effet, dans la finale du dernier US Open, Daniil Medvedev s'était imposé face au numéro 1 mondial (6-4, 6-4, 6-4), privant ainsi Djokovic d'un exploit légendaire. Le Russe a récemment dévoilé avoir très mal vécu sa défaite en quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo, soit quelques semaines avant le tournoi new-yorkais, mais les paroles du Serbes l'ont beaucoup aidé.

« Les propos de Djokovic après sa défaite aux JO m’ont plus aidé que ceux de ma psychologue »