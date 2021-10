Tennis

Tennis : Daniil Medvedev pour un coup de gueule !

Publié le 23 octobre 2021 à 11h35 par La rédaction

Daniil Medvedev a annoncé récemment qu'il prendra part à la Coupe Davis avec sa sélection. Néanmoins, le Russe a vivement critiqué le calendrier, qui ne laisse que très peu de repos entre la Coupe Davis et l'Open d'Australie.

En ce mois d’octobre, Daniil Medvedev a participé au tournoi d’Indian Wells, mais il n’est pas allé très loin dans la compétition, éliminé dès les huitièmes de finale par Grigor Dimitrov (4-6, 6-4, 6-3). Désormais, le numéro deux mondial se concentre sur la Coupe Davis, lui qui a affirmé récemment qu’il ferait partie de l’équipe russe pour représenter au mieux son pays dans la discipline. Néanmoins, seulement quelques semaines après la fin du tournoi (5 décembre), les vols pour l’Open d’Australie, qui se déroulera du 17 au 30 janvier 2022, débuteront. Un timing serré qui ne plaît pas spécialement au joueur de 25 ans.

« Nous sommes le seul sport qui joue onze mois par an »