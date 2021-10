Tennis

Tennis : Andy Murray reçoit un incroyable message après sa victoire à Anvers

Publié le 21 octobre 2021 à 14h35 par B.C.

Défait par Andy Murray lors du premier tour du tournoi d’Anvers, Frances Tiafoe n’a pas manqué de féliciter son adversaire du jour.

Andy Murray et Frances Tiafoe se sont livrés une énorme bataille ce mardi, lors du premier tour du tournoi d’Anvers. L’Écossais est parvenu à l’emporter (7-6, 6-7, 7-6) au terme d’une rencontre dantesque de 3h45, durant laquelle il est notamment parvenu à sauver deux balles de match. Frances Tiafoe a donc de quoi nourrir des regrets, mais sur Instagram , il n’a pas manqué de féliciter l’ancien numéro 1 mondial, victime de gros problèmes physiques ces dernières années.

« Je dois dire merci à Andy Murray, tu es une véritable inspiration »