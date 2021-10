Tennis

Tennis : Les révélations de Rafael Nadal sur sa retraite !

Publié le 18 octobre 2021 à 17h35 par A.D.

Alors qu'il va sur ses 36 ans, Rafael Nadal se rapproche toujours un peu plus de la fin de sa carrière. Interrogé sur sa retraite, le Majorquin a lâché toutes ses vérités.

Agé de 35 ans, Rafael Nadal fait toujours partie des touts meilleurs joueurs du circuit ATP. Toutefois, il n'a plus les jambes de ses 20 ans et pourrait bientôt être contraint de tirer sa révérence. Lors d'un entretien accordé au magasine japonais Number , Rafael Nadal a expliqué qu'il prendra sa retraite lorsque son corps et son mental le lâcheront.

«Je prendrai ma retraite si je ne me sens pas frais physiquement et mentalement»