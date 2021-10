Tennis

Tennis : Novak Djokovic reçoit un vibrant hommage !

Publié le 22 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors qu'il était tout proche de réussir le Grand Chelem calendaire cette année, Novak Djokovic a finalement échoué en perdant la finale du dernier US Open. Cependant, pour Lorenzo Sonego, le Serbe reste tout de même l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Lorenzo Sonego semble être un grand admirateur de Novak Djokovic. Le joueur italien, actuellement 24e au classement ATP, a tenu à encenser le Serbe malgré son échec dans la conquête du Grand Chelem calendaire. En effet, le Djoker s'était incliné au mois de septembre dernier en finale de l'US Open, contre le Russe Daniil Medvedev. Malgré cette déconvenue, le numéro 1 mondial continue d'impressionner.

« Il est pratiquement le plus fort de l’histoire en termes de trophées remportés »