Tennis

Tennis : Cette incroyable anecdote de Berrettini sur Federer !

Publié le 23 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction

Fan inconditionnel de Roger Federer, Matteo Berrettini est revenu sur le match contre son idole en 2019. L'Italien n'a pas caché avoir totalement perdu ses moyens lors de cette rencontre.

Roger Federer ne manque pas de supporters dévoués, y compris sur le circuit professionnel. Véritable inspiration pour la nouvelle génération, le Suisse reçoit souvent de nombreux éloges. Dernièrement, c'est Matteo Berrettini, actuel numéro 7 mondial au classement ATP, qui a déclaré sa flamme à Roger Federer. L'Italien a notamment évoqué sa déroute contre Rodger à Wimbledon en 2019 (6-1, 6-2, 6-2).

« Je ne pouvais pas croire que je jouais contre mon idole »