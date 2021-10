Tennis

Tennis : Tsitsipas valide cette révolution de Red Bull !

Publié le 23 octobre 2021 à 14h35 par La rédaction

Avant le début de l'ATP 500 de Vienne, Red Bull a établi un nouveau format de matchs lors d'un tournoi d'exhibition. Et Stefanos Tsitsipas trouve cette idée totalement révolutionnaire.

En prélude de l’ATP 500 de Vienne, Red Bull a pris l’initiative d’organiser un tournoi d’exhibition, remporté par Carlos Alcaraz. Lors de cette "pré-compétition", un nouveau format a été testé pour les matchs. En effet, les joueurs se départageaient sur des rencontres au meilleur de trois tie-breaks. Les oppositions duraient en moyenne entre 10 et 25 minutes. Stefanos Tsitsipas, qui a eu l’occasion de s’essayer à ce nouveau style, y voit une idée révolutionnaire.

« Cela va révolutionner le tennis, je dirais, l’amener dans une autre dimension »