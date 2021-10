Tennis

Tennis : Ce vibrant hommage rendu à Novak Djokovic !

Publié le 24 octobre 2021 à 23h35 par La rédaction

À seulement 20 ans, Jenson Brooksby avait fait face à Novak Djokovic lors du dernier US Open. L'entraîneur du jeune Américain, Joseph Gilbert, est revenu sur cette rencontre mémorable pour son joueur face au numéro 1 mondial.

Difficile de lutter face à un Novak Djokovic au sommet de son art. Lors du dernier US Open, le Serbe avait croisé sur sa route le jeune Jenson Brooksby en huitièmes de finale du Grand Chelem new-yorkais. Si l'Américain avait fait bonne figure dans le premier set, Brooksby n'a par la suite rien pu faire face à la machine Djokovic (1–6, 6–3, 6–2, 6–2). Malgré tout, l'entraîneur de Jenson Brooksby garde quand même un bon souvenir de cette déroute.

« Djokovic est, si ce n’est le tout meilleur de tous les temps, dans le top 3 de l’histoire »