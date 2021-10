Tennis

Tennis : L'énorme satisfaction d'Andy Murray après sa victoire contre Hurkacz !

Publié le 26 octobre 2021 à 13h35 par La rédaction

Après avoir connu plusieurs pépins physiques, Andy Murray retrouve peu à peu à bon niveau de jeu sur les courts. Au tournoi de Vienne, l'Écossais savoure le retour de ses bonnes sensations.

Andy Murray poursuit sa route à l'ATP 500 de Vienne. L'Écossais s'est défait du Polonais Hubert Hurkacz dans un match très disputé, lors des 16e de finale du tournoi (6-4, 6-7, 6-3). Au prochain tour, le joueur de 34 ans retrouvera Carlos Alcaraz, 42e joueur mondial. L'Espagnol aura fort à faire face à un Andy Murray qui retrouve petit à petit un bon niveau de jeu.

« Je vais commencer à être plus performant sur chaque balle »