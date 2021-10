Tennis

Tennis : Les terribles confidences d'Andy Murray sur son niveau !

Publié le 24 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 24 octobre 2021 à 17h40

De retour à un bon niveau après avoir connu plusieurs pépins physique, Andy Murray ne semble, malgré tout, pas encore être assez satisfait du jeu qu'il propose.

Andy Murray pourrait bien être un éternel insatisfait. Malgré ses 34 ans et une carrière bien remplie, l'Écossais arrive encore à identifier des axes d'améliorations afin d'améliorer ses performances sur le circuit. Avant de disputer son seizième de finale contre le Polonais Hubert Hurkacz à l'ATP 500 de Vienne, Andy Murray a partagé ses points faibles en conférence de presse.

«Je pense que parfois je suis trop faible dans les moments les plus importants d’un match»