Tennis : Djokovic, numéro un... Medvedev affiche ses ambitions XXL !

Publié le 26 octobre 2021 à 16h35 par La rédaction

Après avoir remporté son premier Grand Chelem cette saison à la suite de sa victoire à l'US Open, Daniil Medvedev ne compte pas s'arrêter là. Le Russe l'affirme, il veut devenir le futur numéro 1 mondial.

Daniil Medvedev ne cache pas ses énormes ambitions. À 25 ans, le Russe a remporté le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière au mois de septembre dernier, grâce à sa victoire à l'US Open. Medvedev s'était ainsi imposé en finale face à l'ogre Novak Djokovic, alors en course pour le Grand Chelem calendaire. S'il est aujourd'hui classé numéro 2 au classement ATP, Medvedev vise les sommets.

« J’ai le jeu pour pouvoir m’imposer au sommet du tennis mondial »