Tennis

Tennis : Cette grosse confidence de Medvedev sur son jeu !

Publié le 26 octobre 2021 à 11h35 par La rédaction

À 25 ans, Daniil Medvedev s'affirme comme l'un des meilleurs joueurs de la nouvelle génération qui arrive sur le circuit. Le Russe a partagé selon lui les qualités essentielles pour briller au plus haut niveau.

Pour Daniil Medvedev, il n'y a pas que le service qui importe dans le tennis. Joueur de grande taille (1m98) réputé pour sa puissance, le Russe s'est aujourd'hui imposé comme l'une des nouvelles forces en devenir du tennis mondial. Deuxième au classement ATP, Daniil Medvedev a réussi à faire déjouer Novak Djokovic en finale de l'US Open au mois de septembre dernier, remportant ainsi son premier Grand Chelem à 25 ans.

« Mon jeu du fond du court a évolué et mon service est devenu une arme »