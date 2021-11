Tennis

Tennis : Novak Djokovic revient sur son échec à l’US Open !

Publié le 1 novembre 2021 à 9h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic rêvait de remporter tous les tournois du Grand Chelem cette saison, le Serbe a finalement échoué à la dernière marche, à l’US Open. Un échec sur lequel est revenu sur le Serbe.

En 2021, Novak Djokovic aura été sur un petit nuage. Le numéro 1 mondial avait notamment commencé très fort la saison en remportant les 3 premiers tournois du Grand Chelem, à savoir l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon De quoi faire naitre certains rêves, comme celui du Grand Chelem doré. Pour cela, Djokovic aurait dû remporter les Jeux Olympiques et l’US Open. Et si le numéro 1 mondial a échoué à Tokyo, il aurait pu réaliser le Grand Chelem calendaire à New York, mais là encore, cela s’est soldé par une défaite.

« La défaite à l'US Open est sans doute arrivée au pire moment »