Tennis : Open d'Australie, vaccin... La grande annonce de Novak Djokovic !

Publié le 31 octobre 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que l'Open d'Australie aura lieu du 17 au 30 janvier prochain, Novak Djokovic ne sait toujours pas s'il se rendra au tournoi du Grand Chelem. Le Serbe, qui refuse de révéler s'il est vacciné contre le Covid-19, pourrait être interdit de se rendre à Melbourne en raisons des restrictions sanitaires de l'État de Victoria.

Le 18 octobre dernier, Novak Djokovic entretenait le flou sur son éventuelle participation au prochain Open d'Australie, dans un entretien pour le média serbe Blic : « Je ne sais toujours pas si je jouerai à Melbourne. » Près de deux semaines plus tard, le numéro 1 mondial ne sait toujours pas s'il pourra défendre son titre. En effet, le Djoker refuse de révéler s'il est ou non vacciné contre le Covid-19. Du côté des autorités australiennes, le Premier ministre de l'État de Victoria, Daniel Andrews, avait récemment affirmé que « son gouvernement n’accordera aucune dérogation aux joueurs de tennis non vaccinés pour entrer ici ». Malgré cela, Novak Djokovic ne s'avance toujours pas sur sa future participation...

« Il y a encore trop de "si" »