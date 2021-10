Tennis

Tennis : Boris Becker interpelle Rafael Nadal !

Publié le 31 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction

Dernièrement, Rafael Nadal avait partagé une certaine déception sur l'évolution du jeu dans le tennis moderne. La légende Boris Becker a de son côté exprimé son désaccord avec l'Espagnol.

Rafael Nadal semble mettre tout le monde d'accord sur terre battue, mais pas en coulisses. Dans une récente interview pour Number , l'Espagnol avait exprimé sa nostalgie sur le tennis du siècle dernier : « À cette époque, la sensibilité et la tactique occupaient une place importante sur le court, c’était un critère de réussite. Il y avait des échanges plus longs et il fallait plus construire ses points. Je trouve que cela manque dans le tennis moderne. » Une avis que ne partage pas l'ancien numéro 1 mondial Boris Becker.

«Je ne pense pas que ce soit si tragique»