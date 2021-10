Tennis

Tennis : Les confidences de Monfils sur sa non-sélection en Coupe Davis !

Publié le 31 octobre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 31 octobre 2021 à 19h36

Lundi dernier, Sébastien Grosjean a dévoilé sa sélection pour disputer la Coupe Davis du 25 novembre au 5 décembre prochain. Une liste où ne figure pas Gaël Monfils, qui a réagi à son absence.

Gaël Monfils n'est pas rancunier envers le capitaine de l'Équipe de France de tennis. Sébastien Grosjean a en effet décidé de se passer du 21e joueur mondial pour la deuxième édition de la Coupe Davis sous son nouveau format, qui se déroulera du 25 novembre au 5 décembre à Madrid, Turin et Innsbruck. Le groupe France sera ainsi composé d'Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, puisque Ugo Humbert a déclaré forfait pour le reste de la saison. Sébastien Grosjean peut toutefois encore faire appel à un remplaçant.

«Je pense qu’il a choisi de me faire souffler»