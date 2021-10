Tennis

Tennis : Les confidences de Medvedev après son sacre à l'US Open !

Publié le 29 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction

Grâce à sa victoire lors du dernier US Open, Daniil Medvedev a aujourd'hui un nouveau statut sur la scène du tennis mondial. Le Russe s'est exprimé sur le gestion de sa notoriété.

Daniil Medvedev garde les pieds sur terre. Au mois de septembre dernier, le Russe s'est imposé en finale de l'US Open face à l'ogre Novak Djokovic, alors en course pour le Grand Chelem calendaire. À 25 ans, Daniil Medvedev s'affirme désormais comme l'une des forces en devenir sur le circuit. Le numéro 2 mondial souhaite tout de même garder le contrôle sur sa vie personnelle tant qu'il le peut.

« Le tout est de parvenir à trouver le bon équilibre entre la vie de champion et celle de tous les jours »