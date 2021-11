Tennis

Tennis : Daniil Medvedev déclare sa flamme à la France !

Publié le 5 novembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Toujours en lice au Rolex Paris Masters, Daniil Medvedev est heureux de prendre part au tournoi parisien. Le Russe en a profité pour grandement complimenter la France.

Daniil Medvedev se sent comme à la maison à Paris. Le numéro 2 mondial savoure sa présence au Rolex Paris Masters, où le Russe s'est dernièrement qualifié pour les quarts de finale. Daniil Medvedev n'a pas caché avoir apprécié le soutien du public présent à l'AccorHotels Arena. Reste à savoir si le joueur de 25 ans sera toujours autant encouragé pour son prochain match contre le Français Hugo Gaston ce vendredi...

« Je me sens chez moi en France »