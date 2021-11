Tennis

Tennis : Le message fort d’Hugo Gaston sur sa remontada contre Alcaraz !

Publié le 5 novembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Hugo Gaston a réalisé un exploit en s'imposant contre Carlos Alcaraz ce jeudi (6-4, 7-5). Largement mené dans le deuxième set, le Français a parfaitement su inverser la tendance pour finalement remporter la manche et la rencontre. Un succès qu'il a tenu à expliquer en conférence de presse.

Sur ce Rolex Paris Masters, Hugo Gaston est en train de faire sensation. Le jeune français s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi en s’imposant contre Carlos Alcaraz en deux sets ce jeudi (6-4, 7-5). Le match a d’ailleurs connu un scénario véritablement surprenant. Lors de la deuxième manche, le joueur de 21 ans était mené 5-0 par l’Espagnol. Mais Hugo Gaston a parfaitement su réagir, se reprenant en main pour finalement s’imposer 7-5. En conférence de presse après la rencontre, le Français est revenu sur son grand exploit du jour.

«J’ai entendu quelques "remontadas" donc je me suis dit pourquoi pas...»