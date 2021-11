Tennis

Tennis : Djokovic, blessure... L'énorme déception de Monfils après son abandon à Paris !

Publié le 4 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que Gaël Monfils devait affronter Novak Djokovic au Rolex Paris Masters ce jeudi, le Français a finalement déclaré forfait en raison d'une blessure.

Le Rolex Paris Masters est déjà terminé pour Gaël Monfils. Malgré sa victoire de mercredi contre Adrian Mannarino, le numéro 22 mondial était ressorti très diminué du match après avoir été victime d'une blessure musculaire. Alors qu'il avait rendez-vous avec Novak Djokovic ce jeudi pour les huitièmes de finale du tournoi parisien, Gaël Monfils s'est retrouvé contraint de se retirer du tournoi. En conférence de presse, le Français n'a pas caché sa déception.

« Je suis déçu de ne pas jouer contre Novak »