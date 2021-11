Tennis

Tennis : Le terrible message de Gaël Monfils avant son duel face à Djokovic !

Publié le 3 novembre 2021 à 23h35 par T.M.

Qualifié pour les huitièmes de finale du Rolex Paris Masters, Gaël Monfils va retrouver Novak Djokovic. Mais avant ce choc, le Français n’est pas forcément optimiste.

Gaël Monfils poursuit donc son chemin à Bercy pour le Rolex Paris Masters. En effet, le Français s’est imposé ce mercredi face à Adrian Mannarino, validant à cette occasion son ticket pour les huitièmes de finale du tournoi parisien. Mais au prochain tour, c’est une montagne qui se dresse devant Monfils, puisqu’il devra affronter ni plus ni moins que le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Alors que le défi est immense pour Gaël Monfils, la mission pourrait être impossible puisqu’il va se présenter en étant diminué physiquement.

« C’est pas à 60 % que j’aurai une chance »