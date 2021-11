Tennis

Tennis : Vaccin, Covid... Le gros coup de gueule de Djokovic !

Publié le 3 novembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, Novak Djokovic crée la polémique en refusant notamment de se prononcer sur la vaccination. Le Serbe a tenu à faire une énorme mise au point.

Ces dernières semaines, Novak Djokovic fait beaucoup parler de lui à travers ses propos sur la vaccination contre le Covid-19. Le Serbe a en effet toujours refusé de révéler s'il était lui même vacciné, créant ainsi la polémique dans la sphère médiatique. Le numéro 1 mondial risquerait ne pas disputer l'Open d'Australie, en raison des restrictions sanitaires très stricts qui sont en vigueur à Melbourne. Novak Djokovic n'a pas caché être touché par les nombreux propos à son sujet.

« Cela m’affecte lorsque des mensonges sont répandus »