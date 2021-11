Tennis

Tennis : Daniil Medvedev déclare sa flamme à Novak Djokovic !

Publié le 1 novembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Après s'être affrontés lors de la dernière finale de l'US Open, Novak Djokovic et Daniil Medvedev se sont dernièrement retrouvés en France pour s'entraîner ensemble. De quoi faire le bonheur du Russe.

Le 12 septembre dernier, Novak Djokovic et Daniil Medvedev se sont livrés une belle bataille en finale de l'US Open. Alors que le numéro 1 mondial était en course pour réaliser un incroyable Grand Chelem calendaire, c'est finalement son dauphin au classement ATP qui s'est imposé. Les deux hommes semblent bien s'entendre, puisque Djokovic et Medvedev se sont retrouvés dernièrement près de Nice, à la Mouratoglou Academy, afin de s'entraîner ensemble en vue du Rolex Paris Masters.

« Je peux dire que Nole est un de mes amis »