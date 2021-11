Tennis

Tennis : Novak Djokovic analyse sa première victoire au Masters !

Publié le 3 novembre 2021 à 21h35 par A.D.

Pour son entrée en lice en simple au Masters de Paris, Novak Djokovic a dû se frotter à Marton Fucsovics. Alors qu'il a eu quelques difficultés face au Hongrois, le numéro un mondial a dévoilé les clés de sa victoire.

Pour son retour sur les courts après près de deux mois d'absence, Novak Djokovic est au Masters de Paris. Pour son premier match en simple, l'ogre serbe a dû faire face à Marton Fucsovics. Et malgré quelques difficultés lors de la rencontre, Novak Djokovic est parvenu à l'emporter en trois sets (6-2, 4-6, 6-3). A l'issue de la partie, le numéro un mondial a décrypté sa victoire face à Marton Fucsovics.

«J'espère que l'expérience pourra jouer un rôle important»