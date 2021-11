Tennis

Tennis : Novak Djokovic s'enflamme pour son grand retour !

Publié le 3 novembre 2021 à 19h35 par A.D.

Ecarté des courts pendant près de deux mois, Novak Djokovic est de retour au Masters de Paris. Après sa victoire contre Marton Fucsovics en simple, le numéro un mondial a fait part de son immense bonheur de retrouver la compétition.

En délicatesse sur le plan physique, Novak Djokovic a manqué près de deux mois de compétition. Pour son grand retour, l'ogre serbe est présent au Masters de Paris, à la fois en simple et en double. Et jusqu'à présent, il a fait un carton plein avec deux victoires en double et une victoire en simple face à Marton Fucsovics. Après son succès en trois sets face au Hongrois (6-2, 4-6, 6-3) ce mardi, Novak Djokovic a envoyé un message fort sur son grand retour.

«C'était super d'être de retour sur le court»