Tennis

Tennis : Le terrible constat de Monfils après sa victoire à Paris !

Publié le 3 novembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Après sa victoire au premier tour du Rolex Paris Masters, Gaël Monfils a tiré un premier bilan de sa saison. Le Français ne cache pas être extrêmement fatigué.

Malgré un état de forme fragile, Gaël Monfils est parvenu à s'imposer pour son entrée en lice dans le Rolex Paris Masters. Le Français a quand même dû batailler en 3 sets face au Serbe Miomir Kecmanović (6-4, 5-7, 3-6). Une victoire acquise dans la douleur pour le numéro 22 mondial, épuisé par une saison éprouvante sur le plan physique et psychologique. Gaël Monfils a par conséquent déjà les yeux rivés sur 2022.

« L’année 2021, elle est horrible quand même »