Tennis

Tennis : La déception d’Andy Murray après sa défaite à Paris !

Publié le 2 novembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Une nouvelle fois défait en début de compétition après son échec face à Dominik Köpfer ce lundi au Masters de Paris-Bercy, Andy Murray a été très dur envers sa performance.

Ce lundi, Andy Murray s’est incliné dès le premier tour du Masters de Paris-Bercy en s’inclinant face à Dominik Köpfer en trois sets (6-4, 5-7, 7-6). L’Écossais affiche une petite forme ces derniers temps après ses éliminations dès les huitièmes de finale du tournoi de Vienne et de l’European Open et celle d’Indian Wells dès les seizièmes de finale en octobre dernier. Ses performances ne lui plaisent pas du tout et il n’a pas manqué de le souligner après sa défaite contre Dominik Köpfer.

«C’est certainement l’une des défaites les plus cuisantes de ma carrière»