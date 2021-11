Tennis

Tennis : Tsitsipas envoie une message très fort à Medvedev !

Publié le 1 novembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Récent vainqueur de l'US Open, Daniil Medvedev s'impose comme l'un des forces en devenir de la nouvelle génération, dont fait également partie Stéfanos Tsitsipas. Ce dernier a d'ailleurs tenu à encenser la montée en puissance du Russe.

La nouvelle génération se serre les coudes. À 25 ans, Daniil Medvedev a remporté son premier Grand Chelem en s'imposant au mois de septembre dernier face à Novak Djokovic en finale de l'US Open. Le Russe s'affirme de plus en plus sur le circuit, en étant aujourd'hui classé numéro 2 mondial. Pour Stéfanos Tsitsipas, placé juste derrière à la 3e place du classement ATP, Daniil Medvedev est unique en son genre.

« Peu de gens peuvent jouer comme lui »