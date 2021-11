Tennis

Tennis : La nouvelle sortie fracassante de Benoît Paire contre les joueurs non-vaccinés !

Publié le 2 novembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Après s'être fait éliminer du Masters de Paris-Bercy ce lundi, Benoît Paire se concentre désormais sur l'Open d'Australie à venir. Le Français a d'ailleurs envoyé un message fort à l'encontre des joueurs non-vaccinés.

Ce lundi, Benoît Paire a vu son parcours au Masters de Paris-Bercy s’arrêter très rapidement. Le Français s’est incliné en deux sets face a Pablo Carreño Busta (6-3, 6-4). Désormais, le joueur de 32 ans a un objectif dans le viseur : entamer la saison de la meilleure des façons à l’Open d’Australie. Benoît Paire s’est d’ailleurs illustré avec une nouvelle sortie fracassante à l’encontre des joueurs qui ne se sont toujours pas fait vacciner, en prenant exemple sur son cas lors de l’US Open en septembre dernier.

« Ceux qui ne sont pas vaccinés, je n’en ai rien à f*utre »