Tennis

Tennis : Rafael Nadal annonce une date pour son grand retour !

Publié le 1 novembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Absent des courts depuis le mois d'août en raison d'une blessure au pied, Rafael Nadal préparerait son retour. L'Espagnol espère ainsi pourvoir rejouer au mois de décembre prochain, lors du tournoi d'Abu Dhabi.

Rafael Nadal prépare son retour sur le circuit. Le numéro 5 mondial n'a joué que deux matchs officiels depuis sa défaite en demi-finale de Roland-Garros au mois de juin, le dernier en date ayant eu lieu le 6 août à Washington. L'Espagnol traine en effet une blessure au pied, dont il a du mal à se débarrasser complètement. Malgré tout, Rafael Nadal poursuit ses soins et espère pouvoir être de retour pour l'Open d'Australie, qui aura lieu du 17 au 30 janvier 2022.

«Mon plan est de jouer à Abu Dhabi en décembre et un tournoi avant l’Open d’Australie»