Tennis

Tennis : Guy Forget envoie un énorme message à Djokovic !

Publié le 30 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction

Après sa défaite en finale du dernier US Open le 12 septembre dernier, Novak Djokovic va faire son retour à la compétition à Paris, au Rolex Paris Masters. Guy Forget, l’organisateur du tournoi, a exprimé son enthousiasme sur la présence du Serbe.

Novak Djokovic va retrouver les courts. Le Serbe n'a plus joué en compétition officielle depuis sa défaite en finale de l'US Open contre Daniil Medvedev, qui a notamment privé le numéro 1 mondial d'un Grand Chelem calendaire. Pour ce retour au premier plan au Rolex Paris Masters, Novak Djokovic a ainsi décidé de s'aligner en simple, mais aussi en double aux côtés de son compatriote Filip Krajinovic. Le tournoi se déroulera du 1er au 7 novembre prochain.

« Ce qu’il réalise cette année est prodigieux »