Tennis : Medvedev envoie un gros message avant le Masters !

Publié le 1 novembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Avant de prendre part au Rolex Paris Masters, Daniil Medvedev a fait le point sur son état de forme. Le Russe estime être prêt à briller sur les courts du tournoi de Paris-Bercy, qui se déroule en salle. Un critère qui pourrait avoir son importance pour le numéro 2 mondial.

Daniil Medvedev est bel et bien prêt à s'attaquer au Rolex Paris Masters. Le joueur de 25 ans est étincelant cette saison, notamment après avoir remporté le premier Grand Chelem de sa carrière en septembre dernier, grâce à sa victoire en finale de l'US Open contre Novak Djokovic. Tenant du titre à Paris-Bercy, Daniil Medvedev semble être sûr de ses forces pour de nouveau briller dans ce tournoi.

«Le plan de jeu est un petit peu moins important qu’en extérieur»