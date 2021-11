Tennis

Tennis : Medvedev rend un vibrant hommage à... Hugo Gaston !

Publié le 5 novembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Hugo Gaston semble de nouveau créer la sensation au Rolex Paris Masters. Qualifié pour les quarts de finale, le jeune joueur de 21 ans affrontera Daniil Medvedev ce vendredi. Le Russe n'a d'ailleurs pas manqué de souligner le talent du Français.

Véritable sensation française lors de Roland-Garros en 2020, Hugo Gaston semble vouloir refaire parler de lui. Au Rolex Paris Masters, le jeune joueur de 21 ans éclabousse les courts de tout son talent. Ce jeudi, il s’est imposé en deux sets face à Carlos Alcaraz (6-4, 7-5) et rejoint donc les quarts de finale du tournoi. La prochaine étape s’annonce déjà rude puisque Hugo Gaston retrouvera Daniil Medvedev sur le court central ce vendredi. Avant la rencontre, le numéro deux mondial n’a pas manqué de dire tout le bien qu’il pense de la nouvelle star montante du tennis français.

« Hugo a un bon niveau, il est marrant à regarder »