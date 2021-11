Tennis

Tennis : Djokovic s’enflamme pour sa place de numéro un mondial !

Publié le 6 novembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Assuré de terminer la saison au sommet du classement ATP, Novak Djokovic, qualifié pour la finale du Rolex Paris Masters, n'a pas caché sa fierté.

Pour la septième fois de sa carrière, Novak Djokovic va terminer une saison au sommet du classement ATP. Grâce a sa victoire en demi-finale du Rolex Paris Masters face à Hubert Hurkacz (3/6 6/0 7/6), le joueur serbe est assuré de conserver sa place de numéro un mondial, malgré la qualification en finale de son dauphin Daniil Medvedev. Après la rencontre, Djokovic n’a pas caché sa fierté et a fait part de son immense satisfaction.

« Je suis extrêmement fier »