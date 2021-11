Tennis

Tennis - Coupe Davis : Le message fort de Sébastien Grosjean sur Hugo Gaston !

Publié le 6 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Auteur d'une belle performance au Rolex Paris Masters, Hugo Gaston espère pouvoir faire partie de la liste de Sébastien Grosjean pour la Coupe Davis. Le capitaine de l'Équipe de France a d'ailleurs adressé un message tout particulier au joueur de 21 ans.

Au Rolex Paris Masters, Hugo Gaston a fait sensation. Mais le Français a vu son aventure s’arrêter au stade des quarts de finale en s’inclinant face à Daniil Medvedev (7-6, 6-4). Pourtant, le joueur de 21 ans aurait pu obtenir mieux, lui qui a emmené le numéro 2 au classement ATP jusqu’au bout du tie-break lors du premier set. Désormais, Hugo Gaston se concentre sur la suite de la saison et il aurait un rêve en tête. Après le forfait d’Ugo Humbert, le Toulousain espérerait être appelé par Sébastien Grosjean pour la Coupe Davis. Le capitaine de l’Équipe de France a d’ailleurs adressé un message tout particulier au 103e mondial.

« Il a un jeu où il est capable de tout faire, c’est agréable »