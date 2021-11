Tennis - Coupe Davis

Tennis - Coupe Davis : Hugo Gaston envoie un énorme appel du pied à Sébastien Grosjean !

Publié le 6 novembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Éliminé du Rolex Paris Masters par Daniil Medvedev ce vendredi, Hugo Gaston a désormais la Coupe Davis dans le viseur. Suite au forfait d'Ugo Humbert, le jeune français a envoyé un énorme appel du pied à Sébastien Grosjean, capitaine de l'Équipe de France.

Véritable sensation lors du Rolex Paris Masters, Hugo Gaston a vu son parcours s’arrêter au stade des quarts de finale. Le Français s’est incliné face à Daniil Medvedev en deux sets après avoir grandement tenu tête au Russe lors de la première manche (7-6, 6-4). Désormais, Hugo Gaston se concentre sur la suite de sa saison et il aurait un objectif en tête. Après le forfait d’Ugo Humbert pour la Coupe Davis, Sébastien Grosjean doit lui trouver un remplaçant. Le capitaine de l’Équipe de France a le choix entre Benoît Paire, Adrian Mannarino et Hugo Gaston. L’occasion pour la sensation française du Rolex Paris Masters d’envoyer un énorme appel du pied.

« Je joue aussi au tennis pour jouer la Coupe Davis »