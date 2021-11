Tennis

Tennis : Djokovic annonce la couleur après sa victoire à Paris !

Publié le 5 novembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Auteur d'une prestation convaincante, Novak Djokovic n'a pas tremblé face à Taylor Fritz (6-4, 6-3). Le Serbe affrontera Hubert Hurkacz en demi-finale du Rolex Paris Masters.

Novak Djokovic poursuit sa route à Paris. Le Serbe s'est imposé sans difficulté face à l'Américain Taylor Fritz (6-4, 6-3). Alors que ce match n'est que son deuxième depuis sa défaite en finale lors du dernier US Open, le numéro 1 mondial est apparu en forme. Après la rencontre, Novak Djokovic a ainsi évoqué sa condition physique, tout en affichant ses objectifs pour la suite de la saison.

« La raison principale pour laquelle je suis venu ici est pour conserver ma place de numéro 1 »